Лингард может подписать полноценный контракт с «Вест Хэмом»

Дата публикации: 01-03-2021

Летом Джесси Лингард может стать полноправным игроком «Вест Хэма». Об этом рассказал в Twitter Николо Скира.



Напомним, в зимнюю паузу футболист подписал арендное соглашение с «молотобойцами».



Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». С 2016 года 28-летний футболист регулярно вызывается в национальную сборную. Однако в манчестерском клубе дела у него в последнее время обстояли не так хорошо.



После карантина Лингард не получил шанса проявить себя в составе «красных дьяволов», потому решился на вариант с арендой и, вероятно, не прогадал. В 5 играх АПЛ за «Вест Хэм» на его счету 3 забитых мяча и 1 голевая передача. Соглашение с «манкунианцами» у Лингарда заканчивается в 2022 году, но «молотобойцы» готовы подписать его уже будущим летом.