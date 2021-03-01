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Лингард может подписать полноценный контракт с «Вест Хэмом»

Дата публикации: 01-03-2021

Лингард может подписать полноценный контракт с «Вест Хэмом»

Летом Джесси Лингард может стать полноправным игроком «Вест Хэма». Об этом рассказал в Twitter Николо Скира.

Напомним, в зимнюю паузу футболист подписал арендное соглашение с «молотобойцами».

Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». С 2016 года 28-летний футболист регулярно вызывается в национальную сборную. Однако в манчестерском клубе дела у него в последнее время обстояли не так хорошо.

После карантина Лингард не получил шанса проявить себя в составе «красных дьяволов», потому решился на вариант с арендой и, вероятно, не прогадал. В 5 играх АПЛ за «Вест Хэм» на его счету 3 забитых мяча и 1 голевая передача. Соглашение с «манкунианцами» у Лингарда заканчивается в 2022 году, но «молотобойцы» готовы подписать его уже будущим летом.

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