Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Дата публикации: 01-03-2021

Представители IFFHS сообщили, что Криштиану Роналду добился уникального достижения.



Гол португальца в матче против «Вероны» в 24 туре Серии А оказался для него 766-м в карьере. Благодаря этому форвард установил новый рекорд результативности в футбольной истории.



Прежнее достижение принадлежало Пеле. Летом 1975 года легендарному бразильцу удалось превзойти показатель венгра Пушкаша, отличившегося 729 раз. На момент завершения карьеры на счету Пеле было 765 забитых мячей. Его рекорд продержался свыше 45 лет.



В текущем сезоне Криштиану Роналду отличился уже 26 раз в 29 играх, потому до завершения карьеры он может существенно упрочить свои позиции в рейтинге IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).