Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
Дата публикации: 01-03-2021
Представители IFFHS сообщили, что Криштиану Роналду добился уникального достижения.
Гол португальца в матче против «Вероны» в 24 туре Серии А оказался для него 766-м в карьере. Благодаря этому форвард установил новый рекорд результативности в футбольной истории.
Прежнее достижение принадлежало Пеле. Летом 1975 года легендарному бразильцу удалось превзойти показатель венгра Пушкаша, отличившегося 729 раз. На момент завершения карьеры на счету Пеле было 765 забитых мячей. Его рекорд продержался свыше 45 лет.
В текущем сезоне Криштиану Роналду отличился уже 26 раз в 29 играх, потому до завершения карьеры он может существенно упрочить свои позиции в рейтинге IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).
Похожие новости:
Роналду побил рекорд Шевченко, который держался в Серии А почти 20 лет
Криштиану Роналду стал самым результативным ветераном в истории футбола. В этом сезоне 35-летний португалец принял участие в 42 матчах за...
Криштиану Роналду стал самым результативным ветераном в истории футбола. В этом сезоне 35-летний португалец принял участие в 42 матчах за...
Криштиану Роналду стал первым миллиардером среди футболистов
Forbes сообщил, что португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду первым в истории из футболистов достиг отметки своих доходов в...
Forbes сообщил, что португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду первым в истории из футболистов достиг отметки своих доходов в...
Роналду установил новый бомбардирский рекорд ЛЧ
29-летний вингер мадридского «Реала» Криштиану Роналду установил новый рекорд в главном еврокубковом турнире под названием Лига Чемпионов. Напомним,...
29-летний вингер мадридского «Реала» Криштиану Роналду установил новый рекорд в главном еврокубковом турнире под названием Лига Чемпионов. Напомним,...
Криштиану Роналду — четвертый бомбардир в истории «Реала»
28-летняя португальская звезда Криштиану Роналду продолжает бить рекорды. На этот раз форвард мадридского «Реала» поучаствовал в разгроме...
28-летняя португальская звезда Криштиану Роналду продолжает бить рекорды. На этот раз форвард мадридского «Реала» поучаствовал в разгроме...
Роналду самый результативный игрок в истории Реала
Рональду стал лучшим бомбардиром «Реала» за всю историю его существования. В составе Галактикос португальский футбольный гений провел...
Рональду стал лучшим бомбардиром «Реала» за всю историю его существования. В составе Галактикос португальский футбольный гений провел...