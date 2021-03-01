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Тренеру «Алании» Гогниеву грозит до двух лет дисквалификации за стычку с арбитром

Дата публикации: 01-03-2021

Тренеру «Алании» Гогниеву грозит до двух лет дисквалификации за стычку с арбитром

В минувшую субботу в одном из матчей 27-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встречались «Алания» и «Томь». Поединок завершился со счётом 2:3 в пользу гостей.

Уже после окончания встречи на поле возник конфликт, виновником которого стал хавбек хозяев Хетаг Хосонов. В потасовке участвовали не только игроки, но и главные тренеры. Наставник «Алании» Спартак Гогниев, на 95-й минуте получивший красную карточку, решил выяснить отношения с арбитром встречи и ударил его в область живота. Кроме того, известно, что тренер угрожал арбитру физической расправой.

«Произошедшее было зафиксировано делегатом матча. Все имеющиеся материалы, в том числе видеозапись, будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК РФС, которое запланировано на 3 марта», - сообщили в пресс-службе Футбольной национальной лиге.

Стоит отметить, что теперь Гогниеву грозит не только серьезный штраф, но отстранение от деятельности, связанной с футболом, на срок от 6-ти до 24-х месяцев.

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