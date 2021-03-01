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Манчини может остаться в сборной Италии до 2024 года

Дата публикации: 01-03-2021

Манчини может остаться в сборной Италии до 2024 года

Итальянская федерация футбола собирается переподписать контракт с нынешним наставником национальной команды Роберто Манчини. Об этом поведал авторитетный журналист и обозреватель Николо Скира.

По его данным, в кротчайшие сроки стороны заключат новую сделку, которая будет рассчитана до 2024 года. Текущий договор между организацией и 56-летним был актуален до окончания чемпионата мира 2022 года.

Стоит отметить, что ранее итальянские СМИ сообщали о желании Роберто вернуться в клубный футбол.

Манчини работает со сборной Италии с мая 2018-го года. В отборочном турнире ЕВРО-2020 «скуадра адзурра» выиграла все 10 матчей, квалифицировавшись в основной раунд турнира.

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