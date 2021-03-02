Стали известны подробности разногласий между «Реалом» и Васкесом

Дата публикации: 02-03-2021

В переговорах «Реала» по продлению контракта с Лукасом Васкесом возникли проблемы. Напомним, соглашение футболиста со «сливочными» истекает летом 2022 года.



Подробности разногласий между 29-летним хавбеком и «королевским клубом» опубликовал сайт Abc.es.



Васкес рассчитывал заключить с «Реалом» соглашение на 4 года с 15-процентным увеличением зарплаты. С учетом этого полузащитник получал бы порядка 5 миллионов евро ежегодно. Однако руководство «сливочных» оказалось не готово к улучшению условий по контракту.



«Реал» предложил игроку продлить договор на 3 года с 10-процентным уменьшением зарплаты. В этом случае ежегодная сумма выплат составит немногим более 4 миллионов евро. К договоренности стороны пока не пришли.