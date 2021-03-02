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Артета – кандидат на пост тренера «Барселоны»

Дата публикации: 02-03-2021

Артета – кандидат на пост тренера «Барселоны»

Неудачная игра «Барселоны» и недовольство фанатов породило волну слухов об уходе главного тренера «сине-гранатовых». Источник в «Esports RAC1» сообщил, что одним из основных кандидатов на замену Рональда Кумана является Микель Артета, возглавляющий «Арсенал».

Жоан Лапорта, претендующий на пост президента «каталонцев», уверен, что в случае ухода голландца по завершении сезона Артета вполне может возглавить и впоследствии успешно тренировать «Барселону».

Дела у «блаугранас» пока обстоят не очень хорошо. В испанской Ла Лиге отставание команды от лидирующего «Атлетико» составляет 5 очков. «Арсенал» в чемпионате Англии также не блещет, занимая после 26 туров 10 строчку.

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