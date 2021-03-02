Клубы РПЛ обсуждают смягчение лимита на легионеров
Дата публикации: 02-03-2021
«Рейтинг букмекеров» выступил с неожиданной новостью. По данным источника, инициативная группа команд РПЛ приступила к обсуждению изменения ограничений по легионерам.
Речь идет о заметном смягчении лимита. Так, клубы смогут заявлять 10 или 12 иностранных футболистов. При этом на поле одновременно разрешат появляться неограниченному количеству легионеров. Также возможно возвращение к прежнему лимиту в формате «6+5».
В РПЛ считают, что о последствиях проекта «8+17» говорить еще рано, поскольку с момента введения прошло слишком мало времени. Его отмена пока не может рассматриваться. Тем более, клубы сами согласились с подобной формулой по иностранным игрокам.
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