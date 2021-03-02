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Гвардиола подтвердил предстоящий переход Эрика Гарсии в «Барселону»

Дата публикации: 02-03-2021

Гвардиола подтвердил предстоящий переход Эрика Гарсии в «Барселону»

Эрик Гарсия в скором времени отправится из «Ман Сити» в «Барселону». Наставник «горожан» подтвердил грядущий переход. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Фабрицио Романо.

Защитник начинал играть в футбол в школе «сине-гранатовых», но в 2017 году переехал в «Манчестер Сити». На тот момент ему не было и 18 лет.

Отмечается, что «сине-гранатовые» намерены вернуть защитника в систему клуба ближайшим летом, когда он станет свободным агентом. Соглашение с Гарсией предполагается заключить до лета 2026 года.

Среди команд, желавших заполучить игрока, также значились «ПСЖ» и «Арсенал».

Гарсия не так часто играл за основу «Ман Сити». В текущем сезоне он появлялся на поле в 9 встречах.

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