«Ювентус» летом попытается подписать Дракслера
Дата публикации: 02-03-2021
«Старая сеньора» намерена усилиться в летнее межсезонье Юлианом Дракслером. Причем заполучить немецкого хавбека «Ювентус» попытается бесплатно, поскольку соглашение футболиста с «ПСЖ» действует до лета.
Издание «Calciomercato» сообщает, что если физическое состояние игрока устроит «туринцев», то с ним будет подписан многолетний контракт.
В начале года «парижане» столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, вызванными коронавирусной пандемией. В результате клуб попытался продать Дракслера. Интерес к немецкому хавбека проявлял английский «Арсенал», но сам футболист хотел остаться в Париже. В итоге трансфер не состоялся.
В текущем сезоне на счету Дракслера 3 забитых мяча и 2 результативных паса в 17 матчах.
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