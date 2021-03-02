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«Наполи», «Ньюкасл» и «Бернли» интересуются игроком «Бенфики» Таварешем

Дата публикации: 02-03-2021

«Наполи», «Ньюкасл» и «Бернли» интересуются игроком «Бенфики» Таварешем

Нуну Тавареш, хорошо проявивший себя в матчах Лиги Европы, заинтересовал сразу несколько клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

По информации издания «O Jogo», на 21-летнего защитника, выступающего за «Бенфику», претендуют «Бернли», «Наполи» и «Ньюкасл».

При этом стоимость Тавареша продолжает расти. За год португалец подорожал на 2 миллиона евро. В настоящее время портал «Transfermarkt» оценивает футболиста в 7 000 000.

Несмотря на не самое удачное выступление «Бенфики» (4 строчка в португальском чемпионате, вылет из Лиги Европы на стадии 1/16), Тавареш выглядит очень неплохо. За 19 игр в составе «орлов» на его счету 3 результативные передачи.

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