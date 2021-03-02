«Наполи», «Ньюкасл» и «Бернли» интересуются игроком «Бенфики» Таварешем
Дата публикации: 02-03-2021
Нуну Тавареш, хорошо проявивший себя в матчах Лиги Европы, заинтересовал сразу несколько клубов из топ-5 европейских чемпионатов.
По информации издания «O Jogo», на 21-летнего защитника, выступающего за «Бенфику», претендуют «Бернли», «Наполи» и «Ньюкасл».
При этом стоимость Тавареша продолжает расти. За год португалец подорожал на 2 миллиона евро. В настоящее время портал «Transfermarkt» оценивает футболиста в 7 000 000.
Несмотря на не самое удачное выступление «Бенфики» (4 строчка в португальском чемпионате, вылет из Лиги Европы на стадии 1/16), Тавареш выглядит очень неплохо. За 19 игр в составе «орлов» на его счету 3 результативные передачи.
Похожие новости:
МЮ договорился о трансфере защитника Бенфики за 60 млн евро
«МЮ» заключил джентельменское соглашение с Орлами касательно перехода 18-летнего центрального хавбека Ренату Саншеша, как передает...
«МЮ» заключил джентельменское соглашение с Орлами касательно перехода 18-летнего центрального хавбека Ренату Саншеша, как передает...
Гайтан может перейти в Атлетико
Аргентинский хавбек «Бенфики» вскоре может присоединиться к коллективу Д. Симеоне. 28-летний Н. Гайтан после финала Кубка Лиги, в котором...
Аргентинский хавбек «Бенфики» вскоре может присоединиться к коллективу Д. Симеоне. 28-летний Н. Гайтан после финала Кубка Лиги, в котором...
«Наполи» хочет купить Гайтана
По информации «А Bola», итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересовался полузащитником португальской...
По информации «А Bola», итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересовался полузащитником португальской...
Пять европейских топ-клубов поспорят за 18-летнего таланта «Палмейраса»
Габриэль Верон из «Палмейраса» может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Европы, информирует таблоид Todo Fichajes. По данным...
Габриэль Верон из «Палмейраса» может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Европы, информирует таблоид Todo Fichajes. По данным...
«Бернли» требует за Поупа почти 60 млн евро
Английский «Бёрнли» назвал «Тоттенхэму» цену на своего голкипера Ника Поупа, которого хочет заполучить наставник «шпор» Жозе Моуринью. Как сообщает...
Английский «Бёрнли» назвал «Тоттенхэму» цену на своего голкипера Ника Поупа, которого хочет заполучить наставник «шпор» Жозе Моуринью. Как сообщает...