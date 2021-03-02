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Кулибали может перейти в «Баварию»

Дата публикации: 02-03-2021

Кулибали может перейти в «Баварию»

«Чемпионат.com» со ссылкой на «Tuttomercatoweb» опубликовал подробности возможной сделки по Калиду Кулибали.

В услугах сенегальца заинтересована «Бавария». Мюнхенцев не смущает возраст защитника, которому в июне исполнится 30 лет. Немецкий гранд готов потратить на трансфер 45 миллионов евро.

Интересно, что в январе президент «неаполитанцев» сообщал о нежелании продавать Кулибали, несмотря на интерес со стороны английских клубов: «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Ман Юнайтед». Зимой Аурелио де Лаурентис рассматривал переход лишь в случае очень заманчивого предложения. За трансфер сенегальского игрока клуб рассчитывал получить не менее 110 миллионов евро.

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