Кулибали может перейти в «Баварию»

Дата публикации: 02-03-2021

«Чемпионат.com» со ссылкой на «Tuttomercatoweb» опубликовал подробности возможной сделки по Калиду Кулибали.



В услугах сенегальца заинтересована «Бавария». Мюнхенцев не смущает возраст защитника, которому в июне исполнится 30 лет. Немецкий гранд готов потратить на трансфер 45 миллионов евро.



Интересно, что в январе президент «неаполитанцев» сообщал о нежелании продавать Кулибали, несмотря на интерес со стороны английских клубов: «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Ман Юнайтед». Зимой Аурелио де Лаурентис рассматривал переход лишь в случае очень заманчивого предложения. За трансфер сенегальского игрока клуб рассчитывал получить не менее 110 миллионов евро.