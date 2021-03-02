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Степаненко пропустит матчи с «Ромой» из-за травмы колена

Дата публикации: 02-03-2021

Степаненко пропустит матчи с «Ромой» из-за травмы колена

Донецкий «Шахтер» не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко в ближайших встречах Лиги Европы. Напомним, 11 марта в 1/8 турнира «горняки» сыграют с «Ромой».

О ситуации со Степаненко стало известно на шоу «ТаТоТаке». Футболист получил травму в середине февраля в поединке с «Рухом». Теперь выяснилось, что у игрока серьезные проблемы с коленом, из-за которых он пропустит несколько игр. В ответной встрече против «Маккаби» Степаненко уже не участвовал, но это не помешало «Шахтеру» победить и пройти в следующую стадию турнира.

Примечательно, что тренерский штаб «горняков» ранее выступил с иной информацией. Здесь сообщили, что травма Степаненко не такая серьезная, и игрок вскоре вернется в основу.

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