«Зенит» летом может подписать контракт с Джанаевым

Дата публикации: 02-03-2021

Портал «Чемпионат» сообщил об интересе «Зенита» к голкиперу «Сочи». Оформить переход Сослана Джанаева петербуржцы намерены летом. Об этом изданию рассказали два источника, владеющие информацией по возможному трансферу.



Будущее Лунева, ранее считавшегося первым номером в «Зените», остается под вопросом, потому клуб активно ищет усиление в этом направлении. Руководство клуба прорабатывает вариант с переходом Джанаева в статусе свободного агента.



Джанаев перешел в «Сочи» два года назад. В текущем сезоне вратарь провел 19 встреч, отстояв на ноль в 7 из них. Стоит упомянуть, что 33-летний Сослан регулярно вызывается в сборную с 2016 года.



Ранее кипер успел поиграть в таких клубах как «Спартак» (Москва), «Ростов» и «Рубин».