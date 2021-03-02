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«Зенит» летом может подписать контракт с Джанаевым

Дата публикации: 02-03-2021

«Зенит» летом может подписать контракт с Джанаевым

Портал «Чемпионат» сообщил об интересе «Зенита» к голкиперу «Сочи». Оформить переход Сослана Джанаева петербуржцы намерены летом. Об этом изданию рассказали два источника, владеющие информацией по возможному трансферу.

Будущее Лунева, ранее считавшегося первым номером в «Зените», остается под вопросом, потому клуб активно ищет усиление в этом направлении. Руководство клуба прорабатывает вариант с переходом Джанаева в статусе свободного агента.

Джанаев перешел в «Сочи» два года назад. В текущем сезоне вратарь провел 19 встреч, отстояв на ноль в 7 из них. Стоит упомянуть, что 33-летний Сослан регулярно вызывается в сборную с 2016 года.

Ранее кипер успел поиграть в таких клубах как «Спартак» (Москва), «Ростов» и «Рубин».

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