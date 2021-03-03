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«Шахтер» включился в борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Турции

Дата публикации: 03-03-2021

«Шахтер» включился в борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Турции

Донецкая команда рассчитывает приобрести форварда «Хатайспора». Об интересе «горняков» к Аарону Бупендзе сообщил «Ajansspor».

Помешать планам «Шахтера» может «Фенербахче». Один из флагманов турецкого футбола готов поспорить с украинским клубом за 24-летнего нападающего.

Аарон Бупендза в 23 играх турецкого чемпионата отличился 18 раз, что позволило ему возглавить бомбардирскую гонку. Успехи габонца не остались незамеченными. Ранее им также интересовались российский «Краснодар» и украинское «Динамо» (Киев), но трансфер по разным причинам не состоялся.

Отмечается, что в «Хатайспоре» готовы расстаться со своей звездой летом. За игрока клуб намерен получить не менее 10 миллионов евро.

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