«Шахтер» включился в борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Турции
Дата публикации: 03-03-2021
Донецкая команда рассчитывает приобрести форварда «Хатайспора». Об интересе «горняков» к Аарону Бупендзе сообщил «Ajansspor».
Помешать планам «Шахтера» может «Фенербахче». Один из флагманов турецкого футбола готов поспорить с украинским клубом за 24-летнего нападающего.
Аарон Бупендза в 23 играх турецкого чемпионата отличился 18 раз, что позволило ему возглавить бомбардирскую гонку. Успехи габонца не остались незамеченными. Ранее им также интересовались российский «Краснодар» и украинское «Динамо» (Киев), но трансфер по разным причинам не состоялся.
Отмечается, что в «Хатайспоре» готовы расстаться со своей звездой летом. За игрока клуб намерен получить не менее 10 миллионов евро.
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