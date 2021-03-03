«ПСЖ» и «Челси» поборются за голкипера «Милана» Доннарумму
Дата публикации: 03-03-2021
Слухи о переходе Джанлуиджи Доннаруммы регулярно появляются в различных СМИ. Очередной инсайд опубликовал в соцсети Николо Скира.
Журналист рассказал, что основными претендентами на итальянского вратаря являются «Челси» и «ПСЖ», а 22-летний голкипер может перебраться в другую команду уже летом.
При этом «лондонцы» и «парижане» намерены подписать Доннарумму бесплатно, поскольку летом у голкипера заканчивается соглашение с «Миланом». Переговоры Джанлуиджи с итальянским клубом зашли в тупик. Причиной этого является финансовая сторона. Мино Райола, представляющий интересы вратаря, требует увеличения его зарплаты до 10 миллионов евро. «Миланцы» предлагают игроку около 7,5 миллионов евро.
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