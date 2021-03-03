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«Тоттенхэм» нашёл замену для Кейна в Италии

Дата публикации: 03-03-2021

«Тоттенхэм» нашёл замену для Кейна в Италии

Неожиданное развитие может получить карьера Чиро Иммобиле. После неудачного периода в «Боруссии» форвард вновь нашел себя в «Лацио», а теперь он может оказаться в «Тоттенхэме». С такой новостью выступило издание «Daily Star».

«Шпоры» намерены решить данным трансфером проблемы в атаке, которые появятся в случае ухода Гарри Кейна. В шорт-лист Иммобиле включил наставник лондонцев Жозе Моуринью. При этом португальца не смутил преклонный по футбольным меркам возраст нападающего, которому недавно исполнился 31 год.

Иммобиле является главным голеадором «Лацио». В текущем сезоне на счету итальянца 19 мячей и 4 голевые передачи. За римскую команду нападающий в общей сложности провел 206 игр.

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