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Погба готов к обсуждению нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 03-03-2021

Погба готов к обсуждению нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Поль Погба, вероятно, останется в «МЮ». Контракт француза с «манкунианцами» может быть продлен.

Ресурс Sportbox.ru сообщает, что сам игрок не против остаться в Манчестере и склоняется к подписанию нового соглашения с клубом. В услугах 27-летнего француза заинтересованы и «манкунианцы». Игра хавбека устраивает Сульшера, который хотел бы сохранить футболиста в составе команды.

Действующий трудовой договор Поля с «красными дьяволами» будет актуален еще год. По данным «Transfermarkt», стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро.

С начала сезона полузащитник провел за «Ман Юнайтед» 28 встреч, отличившись 4 раза и отдав 3 голевые передачи.

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