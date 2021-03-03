Погба готов к обсуждению нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 03-03-2021

Поль Погба, вероятно, останется в «МЮ». Контракт француза с «манкунианцами» может быть продлен.



Ресурс Sportbox.ru сообщает, что сам игрок не против остаться в Манчестере и склоняется к подписанию нового соглашения с клубом. В услугах 27-летнего француза заинтересованы и «манкунианцы». Игра хавбека устраивает Сульшера, который хотел бы сохранить футболиста в составе команды.



Действующий трудовой договор Поля с «красными дьяволами» будет актуален еще год. По данным «Transfermarkt», стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро.



С начала сезона полузащитник провел за «Ман Юнайтед» 28 встреч, отличившись 4 раза и отдав 3 голевые передачи.