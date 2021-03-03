Игрок «Байера» Фосу-Менса получил тяжелую травму
Дата публикации: 03-03-2021
Сезон для защитника «Байера» Тимоти Фосу-Менса завершился досрочно. Футболист получил тяжёлую травму в поединке немецкой Бундеслиги. Для леверкузенского клуба встреча закончилась крайне неудачно. Команда Петера Боса уступила «Фрайбургу» (1:2).
Во время обследования у 23-летнего голландца диагностировали повреждение правого колена (разрыв «крестов»). На официальном сайте «львов» уже появились комментарии спортивного директора, который заявил, что для футболиста столь серьезная травма стала большим ударом, но клуб сделает все, чтобы поддержать его.
Примечательно, что состав «Байера» Фосу-Менса пополнил лишь в январе, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за 1,7 миллиона евро. В новой команде защитник успел провести всего 7 игр.
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