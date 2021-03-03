Стало известно, почему «Гент» отказал Яремчуку в трансфере летом

Дата публикации: 03-03-2021

Издание «Voetbal24» раскрыло подробности отказа «Гента» в трансфере Роману Яремчуку. Украинец летом пытался уйти из бельгийской команды, но руководство клуба воспрепятствовало этому, о чём стало известно только сейчас.



Незадолго до отказа «бельгийцы» лишились канадского игрока Джонатана Дэвида, который перебрался в «Лилль». Потеря еще одного лидера могла заметно ослабить команду, потому клуб не согласился удовлетворить прошение украинца.



При этом вопрос по трансферу Яремчука остается открытым, несмотря на информацию о скором переподписании контракта. Новое соглашение лишь позволит увеличить сумму отступных за футболиста. Зимой интерес к форварду проявлял «Спортинг», но Яремчук выступил против переезда в Португалию.