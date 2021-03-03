Стало известно, почему «Гент» отказал Яремчуку в трансфере летом
Дата публикации: 03-03-2021
Издание «Voetbal24» раскрыло подробности отказа «Гента» в трансфере Роману Яремчуку. Украинец летом пытался уйти из бельгийской команды, но руководство клуба воспрепятствовало этому, о чём стало известно только сейчас.
Незадолго до отказа «бельгийцы» лишились канадского игрока Джонатана Дэвида, который перебрался в «Лилль». Потеря еще одного лидера могла заметно ослабить команду, потому клуб не согласился удовлетворить прошение украинца.
При этом вопрос по трансферу Яремчука остается открытым, несмотря на информацию о скором переподписании контракта. Новое соглашение лишь позволит увеличить сумму отступных за футболиста. Зимой интерес к форварду проявлял «Спортинг», но Яремчук выступил против переезда в Португалию.
Похожие новости:
Яремчук мог присоединиться к команде другого украинца в Бельгии
Как стало известно Voetbal24, Роман Яремчук мог этим летом оказаться в «Брюгге». Вокруг украинского форварда в летнее трансферное окно...
Как стало известно Voetbal24, Роман Яремчук мог этим летом оказаться в «Брюгге». Вокруг украинского форварда в летнее трансферное окно...
«Гент» занялся поисками замены Яремчуку
Бельгийский клуб готовится к уходу украинского нападающего. Как пишет издание «Het Nieuwsblad», руководство «Гента» просматривает предложения на...
Бельгийский клуб готовится к уходу украинского нападающего. Как пишет издание «Het Nieuwsblad», руководство «Гента» просматривает предложения на...
Яремчук может перейти в «Брюгге» зимой
Нападающий Роман Яремчук, выступающий сейчас за «Гент», близок к переходу в другой бельгийский клуб – «Брюгге», где...
Нападающий Роман Яремчук, выступающий сейчас за «Гент», близок к переходу в другой бельгийский клуб – «Брюгге», где...
Украинский нападающий может стать игроком «Спортинга»
Центрфорвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук может попробовать свои силы в составе одного из топов чемпионата Португалии. Как информирует издание...
Центрфорвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук может попробовать свои силы в составе одного из топов чемпионата Португалии. Как информирует издание...
Стало известно почему Крыховяк не перешел в «Зенит»
В последние дни активно обсуждается новость о том, что осенью Гжегож Крыховяк мог оказаться в «Зените». Предполагалось, что 30-летний...
В последние дни активно обсуждается новость о том, что осенью Гжегож Крыховяк мог оказаться в «Зените». Предполагалось, что 30-летний...