Зиеш может продолжить карьеру в «Атлетико»
Дата публикации: 04-03-2021
Источник в «Fichajes» поделился новостью о будущем Хакима Зиеша, выступающего за «Челси». Марокканец в скором времени может перебраться в «Атлетико». Если летом «матрасникам» удастся продать ряд игроков, то они смогут приобрести полузащитника.
В 2020 году лондонцы выкупили контракт 27-летнего форварда у «Аякса», заплатив за него 40 миллионов евро. Однако в Англии у футболиста возникли серьезные трудности с адаптацией. Кроме того, Томас Тухель, недавно сменивший Фрэнка Лэмпарда на посту тренера «Челси», не видит Зиеша в основе команды.
С начала сезона марокканец провел за «аристократов» 22 встречи, отличившись 2 раза. Ценник на футболиста составляет 45 миллионов евро («Transfermarkt.com»).
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