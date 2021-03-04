Зиеш может продолжить карьеру в «Атлетико»

Дата публикации: 04-03-2021

Источник в «Fichajes» поделился новостью о будущем Хакима Зиеша, выступающего за «Челси». Марокканец в скором времени может перебраться в «Атлетико». Если летом «матрасникам» удастся продать ряд игроков, то они смогут приобрести полузащитника.



В 2020 году лондонцы выкупили контракт 27-летнего форварда у «Аякса», заплатив за него 40 миллионов евро. Однако в Англии у футболиста возникли серьезные трудности с адаптацией. Кроме того, Томас Тухель, недавно сменивший Фрэнка Лэмпарда на посту тренера «Челси», не видит Зиеша в основе команды.



С начала сезона марокканец провел за «аристократов» 22 встречи, отличившись 2 раза. Ценник на футболиста составляет 45 миллионов евро («Transfermarkt.com»).