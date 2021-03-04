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«Боруссия» может приобрести Эн-Несири в случае ухода Холанда

Дата публикации: 04-03-2021

«Боруссия» может приобрести Эн-Несири в случае ухода Холанда

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к форварду «Севильи». Ресурс Eurosport.com сообщает, что Юссеф Эн-Несири в ближайшее межсезонье может переехать в Германию. В составе испанской команды 23-летний форвард провел 36 игр, забив в них 17 голов. «Transfermarkt» оценивает Юссефа Эн-Несири в 15 миллионов евро.

Интерес «Боруссии» к игроку «Севильи» продиктован тем, что команду может покинуть Эрлинг Холанд. Норвежец, блестяще проявляющий себя в Бундеслиге и Лиге чемпионов, заинтересовал ряд европейских грандов, потому его уход из Дортмунда вполне вероятен.

Ранее некоторые СМИ также сообщили, что «Боруссия» в случае непопадания в зону Лиги чемпионов намерена выставить на трансфер своих лидеров.

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