«Боруссия» может приобрести Эн-Несири в случае ухода Холанда

Дата публикации: 04-03-2021

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к форварду «Севильи». Ресурс Eurosport.com сообщает, что Юссеф Эн-Несири в ближайшее межсезонье может переехать в Германию. В составе испанской команды 23-летний форвард провел 36 игр, забив в них 17 голов. «Transfermarkt» оценивает Юссефа Эн-Несири в 15 миллионов евро.



Интерес «Боруссии» к игроку «Севильи» продиктован тем, что команду может покинуть Эрлинг Холанд. Норвежец, блестяще проявляющий себя в Бундеслиге и Лиге чемпионов, заинтересовал ряд европейских грандов, потому его уход из Дортмунда вполне вероятен.



Ранее некоторые СМИ также сообщили, что «Боруссия» в случае непопадания в зону Лиги чемпионов намерена выставить на трансфер своих лидеров.