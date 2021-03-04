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«Реал» готов продать Варана «Ман Юнайтед» летом

Дата публикации: 04-03-2021

«Реал» готов продать Варана «Ман Юнайтед» летом

В «Реале» готовы рассмотреть продажу Рафаэля Варана, поскольку шансов на подписание нового соглашения с защитником не так много. Контракт игрока действует до следующего лета, потому «сливочные» намерены выставить футболиста на трансфер в ближайшее межсезонье. Информация об этом появилась в «Manchester Evening News».

Издание сообщило, что основным претендентом на представителя сборной Франции, стоимость которого составляет 70 миллионов евро, является «Манчестер Юнайтед».

Состав «Реала» Варан пополнил в 2011 году. За это время он выиграл с клубом Кубок Испании, 3 чемпионских титула Ла Лиги, 4 клубных ЧМ, 4 кубка Лиги чемпионов и 3 Суперкубка УЕФА.

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