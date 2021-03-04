Умер комментатор Юрий Розанов
3 марта было омрачено ужасной новостью. На 60-м году жизни не стало известного спортивного комментатора и журналиста Юрия Розанова.
Длительный период он пытался справиться с онкологией. Прошлым летом Юрий Альбертович сообщил, что у него наблюдаются положительные сдвиги, но затем медики обнаружили новообразования. Начался очередной этап борьбы с недугом. Тогда же он заявил, что будет работать до последнего. Комментатор неоднократно проходил курсы химиотерапии, но побороть болезнь так и не смог.
Розанов начинал свою карьеру телекомментатора на спутниковом канале «НТВ-Плюс» в далёком 1996 году, с освещения хоккейных соревнований. Позже регулярно комментировал футбольные трансляции. Сотрудничал с радиостанциями «Маяк», «Спорт», «Вести FM», а также изданиями «Газета» и «Спорт день за днем».
В 2012 году ему вручили ТЭФИ как лучшему отечественному спортивному комментатору. С 2013 по 2015 год был одним из комментаторов русской версии футбольного симулятора FIFA. С 2015-го трудился на канале «Матч ТВ».
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