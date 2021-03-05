Стойкович возглавил сборную Сербии
Новым наставником сборной Сербии назначен Драган Стойкович. Информацию подтвердили в пресс-службе футбольного союза Сербии.
Отметим, что до недавнего времени национальную команду тренировал Любиш Тумбакович, но в декабре после неудачи в поединке с шотландцами в рамках отбора на Евро-2020 он оставил свой пост.
В своё время Стойкович выступал на различных соревнованиях в футболке сборной Югославии. На клубном уровне представлял сербскую «Црвену Звезду» и французский «Марсель». Ранее он тренировал команду «Гуанчжоу» (Китай).
Руководить Сербией Драган будет до окончания отбора на следующее европейское первенство (3-летний контракт). В квалификации к чемпионату мира 2022 года соперниками его команды стали Люксембург, Азербайджан, Ирландия и Португалия.
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