Стойкович возглавил сборную Сербии

Дата публикации: 05-03-2021

Новым наставником сборной Сербии назначен Драган Стойкович. Информацию подтвердили в пресс-службе футбольного союза Сербии.



Отметим, что до недавнего времени национальную команду тренировал Любиш Тумбакович, но в декабре после неудачи в поединке с шотландцами в рамках отбора на Евро-2020 он оставил свой пост.



В своё время Стойкович выступал на различных соревнованиях в футболке сборной Югославии. На клубном уровне представлял сербскую «Црвену Звезду» и французский «Марсель». Ранее он тренировал команду «Гуанчжоу» (Китай).



Руководить Сербией Драган будет до окончания отбора на следующее европейское первенство (3-летний контракт). В квалификации к чемпионату мира 2022 года соперниками его команды стали Люксембург, Азербайджан, Ирландия и Португалия.