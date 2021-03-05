«Ливерпуль» интересуется игроком «Спортинга»
Юрген Клопп по-прежнему хочет видеть в своей команде защитника Нуну Мендеша.
По сообщениям «O Jogo», «мерсисайдцы» снова рассматривают вариант с подписанием 18-летнего португальца, за которого прошлым летом они были готовы выложить 30 000 000 евро. Однако руководство «Спортинга» не захотело расставаться со своим перспективным воспитанником.
С тех пор прошло немало времени, и ситуация изменилась. Источник утверждает, что в настоящий момент лиссабонский клуб готов к продаже фулбека, так как испытывает серьёзные финансовые трудности. В декабре Мендеш продлил контракт со «львами» до 2025. В новом соглашении прописаны отступные равные 70 млн евро, но несмотря на это «Спортинг» согласен пойти на снижение клаусулы.
Ранее пресса «сватала» футболиста в «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
Эксперты портала «Transfermarkt» оценивают стоимость Мендеша в € 17 млн.
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