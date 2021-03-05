«Ливерпуль» интересуется игроком «Спортинга»

Дата публикации: 05-03-2021

Юрген Клопп по-прежнему хочет видеть в своей команде защитника Нуну Мендеша.



По сообщениям «O Jogo», «мерсисайдцы» снова рассматривают вариант с подписанием 18-летнего португальца, за которого прошлым летом они были готовы выложить 30 000 000 евро. Однако руководство «Спортинга» не захотело расставаться со своим перспективным воспитанником.



С тех пор прошло немало времени, и ситуация изменилась. Источник утверждает, что в настоящий момент лиссабонский клуб готов к продаже фулбека, так как испытывает серьёзные финансовые трудности. В декабре Мендеш продлил контракт со «львами» до 2025. В новом соглашении прописаны отступные равные 70 млн евро, но несмотря на это «Спортинг» согласен пойти на снижение клаусулы.



Ранее пресса «сватала» футболиста в «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».



Эксперты портала «Transfermarkt» оценивают стоимость Мендеша в € 17 млн.