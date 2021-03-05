«Ювентус» может подписать Локателли или Жоржиньо
В список потенциальных новичков «Ювентуса» вошли Жоржиньо, выступающий за «Челси», и Мануэль Локателли из «Сассуоло». Последний является основной целью туринцев, а игрок лондонцев рассматривается как альтернатива в случае неудачного завершения переговоров, о чём информирует «Tuttosport».
До перехода в «Сассуоло» Локателли числился в составе «Милана». За испанский клуб хавбек провел 21 игру, набрав 3 очка по системе «гол+пас» (2 мяча, 1 результативная передача).
Жоржиньо вслед за Маурицио Сарри перешел в «Челси» из «Наполи», но после увольнения тренера остался в команде. В текущем сезоне итальянец провел 25 матчей, отличившись 6 раз и сделав 1 голевой пас.
Ранее представители «старой синьоры» подтвердили трансфер хавбека «Шальке» Уэстона Маккенни.
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