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«Арсенал» летом планирует подписать защитника «РБ Лейпциг» Конате

Дата публикации: 05-03-2021

«Арсенал» летом планирует подписать защитника «РБ Лейпциг» Конате

«Арсенал» пополнил список клубов, желающих усилиться Ибрагимом Конате из «РБ Лейпциг», сообщает «Evening Standard».

Уже известно, что после окончания текущего сезона «быки» попрощаются с Дайо Упамекано, который продолжит карьеру в «Баварии». Однако, как сообщает источник, Юлиан Нагельсман может лишиться еще и 21-летнего француза.

В прошлом месяце в СМИ была информация, что за выступления Ибраима пристально следит «Манчестер Юнайтед». Кроме того, центрбек входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Челси».

К покупке Конате лондонцев подталкивает неопределенность с будущим Давида Луиса и Константиноса Мавропаноса. Контракт 33-летнего бразильца истекает 30 июня, а 23-летний грек, находящийся в аренде в «Штутгарте» уже вряд ли вернётся на «Эмирейтс». Немецкий клуб хочет пролить договор аренды еще на один год с опцией выкупа.

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