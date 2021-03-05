«Арсенал» летом планирует подписать защитника «РБ Лейпциг» Конате

Дата публикации: 05-03-2021

«Арсенал» пополнил список клубов, желающих усилиться Ибрагимом Конате из «РБ Лейпциг», сообщает «Evening Standard».



Уже известно, что после окончания текущего сезона «быки» попрощаются с Дайо Упамекано, который продолжит карьеру в «Баварии». Однако, как сообщает источник, Юлиан Нагельсман может лишиться еще и 21-летнего француза.



В прошлом месяце в СМИ была информация, что за выступления Ибраима пристально следит «Манчестер Юнайтед». Кроме того, центрбек входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Челси».



К покупке Конате лондонцев подталкивает неопределенность с будущим Давида Луиса и Константиноса Мавропаноса. Контракт 33-летнего бразильца истекает 30 июня, а 23-летний грек, находящийся в аренде в «Штутгарте» уже вряд ли вернётся на «Эмирейтс». Немецкий клуб хочет пролить договор аренды еще на один год с опцией выкупа.