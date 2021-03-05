  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Люсьен Фавр может возглавить «Лион»

Дата публикации: 05-03-2021

Люсьен Фавр может возглавить «Лион»

Источник в «Le10sport» сообщил, что экс-наставник «Боруссии» близок к подписанию контракта с «Лионом». Дортмундский клуб Люсьен Фавр покинул в конце прошлого года после почти 3 лет совместной работы.

Соглашение действующего тренера «Лиона» заканчивается летом. В турнирной таблице французской лиги 1 клуб идет на третьей строчке, отставая от лидера всего на 3 очка. При этом руководство команды пока не определилось с будущим Руди Гарсии. В случае его ухода в качестве одного из кандидатов на вакантный пост рассматривается бывший тренер «шмелей».

Примечательно, что сотрудничество Фавру ранее предлагал «Марсель», но специалист отказался принимать команду в разгар сезона.

Похожие новости:

  • Верона: Фавр — альтернатива Корини
    Верона: Фавр — альтернатива Корини
    Швейцарский специалист Люсьен Фавр, ранее тренировавший «Боруссию М», близок к тому, чтобы возглавить «Верону». Как известно,...
  • Люсьен Фавр: «Все знают, что Боруссии нужен второй форвард»
    Люсьен Фавр: «Все знают, что Боруссии нужен второй форвард»
    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о том, что команда нуждается во втором форварде, чтобы подменять Эрлинга...
  • «Лион» объявил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера
    «Лион» объявил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера
    Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов ФК «Олимпик Лион» обзавелся новым главным тренером. Информацию о назначении Руди Гарсии...
  • Стал известен претендент на пост главного тренера «Боруссии» Д
    Стал известен претендент на пост главного тренера «Боруссии» Д
    Авторитетный италийский журналист и обозреватель Джанлука Ди Марцио посредством своего официального сайта проинформировал футбольную общественность...
  • Новым тренером «Боруссии» Д может стать наставник «Ред Булл Зальцбург»
    Новым тренером «Боруссии» Д может стать наставник «Ред Булл Зальцбург»
    «Боруссия» из Дортмунда по окончании сезона может обзавестись новым главным тренером. Боссы «чёрно-жёлтых» недовольны тем,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close