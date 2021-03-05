Люсьен Фавр может возглавить «Лион»

Дата публикации: 05-03-2021

Источник в «Le10sport» сообщил, что экс-наставник «Боруссии» близок к подписанию контракта с «Лионом». Дортмундский клуб Люсьен Фавр покинул в конце прошлого года после почти 3 лет совместной работы.



Соглашение действующего тренера «Лиона» заканчивается летом. В турнирной таблице французской лиги 1 клуб идет на третьей строчке, отставая от лидера всего на 3 очка. При этом руководство команды пока не определилось с будущим Руди Гарсии. В случае его ухода в качестве одного из кандидатов на вакантный пост рассматривается бывший тренер «шмелей».



Примечательно, что сотрудничество Фавру ранее предлагал «Марсель», но специалист отказался принимать команду в разгар сезона.