Люсьен Фавр может возглавить «Лион»
Дата публикации: 05-03-2021
Источник в «Le10sport» сообщил, что экс-наставник «Боруссии» близок к подписанию контракта с «Лионом». Дортмундский клуб Люсьен Фавр покинул в конце прошлого года после почти 3 лет совместной работы.
Соглашение действующего тренера «Лиона» заканчивается летом. В турнирной таблице французской лиги 1 клуб идет на третьей строчке, отставая от лидера всего на 3 очка. При этом руководство команды пока не определилось с будущим Руди Гарсии. В случае его ухода в качестве одного из кандидатов на вакантный пост рассматривается бывший тренер «шмелей».
Примечательно, что сотрудничество Фавру ранее предлагал «Марсель», но специалист отказался принимать команду в разгар сезона.
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