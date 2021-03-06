«Рома» выкупила Ибаньеса у «Аталанты»

Дата публикации: 06-03-2021

Бразильский защитник Рожер Ибаньес продолжит карьеру в составе «Ромы».



Как сообщает официальный сайт «джаллоросси», 22-летний футболист, с января 2020-го года выступавший за римлян на правах аренды из «Аталанты», подписал полноценный контракт с командой Пауло Фонсеки до лета 2025 года.



В то же время «Sky Sport Italia» передаёт, что сумма сделки между клубами составила 10 000 000 евро с учётом будущих бонусных отчислений. В «Роме» игрок будет зарабатывать в два раза больше, чем ему платили в «Аталанте».



В сезоне 2020/21 на счету центрбека 22 матча в Серии А, в которых он не сумел отличиться результативными действиями.