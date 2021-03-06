Наследный принц Саудовской Аравии может стать новым владельцем «Интера»

Дата публикации: 06-03-2021

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд намерен выкупить контрольный пакет акций итальянского «Интера». Для этого наследный принц Саудовской Аравии планирует привлечь инвестиционный фонд страны.



Ранее он уже пытался выкупить «Ньюкасл», но тогда сделку не удалось провести из-за блокировки со стороны английской футбольной ассоциации.



В покупке миланской команды также заинтересована фирма «Fortress Investment Group» (США). Издание «Football Italia» сообщило, что «американцы» уже обратились к представителям «нерадзурри» с предварительным предложением.



Сейчас владельцем «Интернационале» является Стивен Чжан, выкупивший акции клуба в 2016 году.