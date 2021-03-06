Новый тренер «Марселя» нацелился на Видаля
Новый тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли надеется заполучить в команду Артуро Видаля после окончания сезона. Сайт Le10sport.com утверждает, что игрок сборной Чили является основной трансферной целью аргентинского специалиста.
33-летний хавбек не недоволен ролью резервиста, которую в последнее время отводит ему Антонио Конте в «Интере». К тому же тренер несколько раз публично критиковал Артуро за плохую форму и непрофессиональное отношение, из-за чего теперь у них напряжённые отношения.
Прогресс в игре Кристиана Эриксена также помог Видалю оказаться на скамейке запасных. Учитывая тот факт, что «нерадзурри» попытается летом сократить зарплатную ведомость, чилиец, вероятно, уйдет одним из первых.
Наверняка Видаль будет счастлив встретиться с Сампаоли, с которым он выиграл Кубок Америки в 2015 году.
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