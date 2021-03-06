Холанд будет рассматривать предложения только шести суперклубов – известны два фаворита
Эрлинг Холанд, проводящий отличный сезон в дортмундской «Боруссии», вскоре может сменить клубную прописку. Однако к будущему месту работы норвежец предъявляет самые серьезные требования.
Ранее Мино Райола, представляющий интересы Холанда, сообщил о 10 претендентах на своего подопечного. Но издание «Sport Bild» уверяет, что в реальности их только 6. В списке значатся «Ливерпуль», «МЮ», «Ман Сити», «Барселона», «Ювентус» и «Реал».
Более того, для Холанда предпочтительными являются 2 варианта: «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид». Норвежец хочет регулярно выступать в основе клуба, а для этих команд в ближайшее время встанет вопрос о замене возрастных форвардов (Агуэро и Бензема). «Бавария», у которой есть Левандовски, по этой причине не рассматривается.
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