Рэшфорд отправится на операционный стол после «Евро-2020»
Дата публикации: 06-03-2021
После ЕВРО-2020 Маркусу Рэшфорду предстоит операция на плече. Подробности состояния футболиста опубликовало издание «Telegraph».
Повреждение левого плеча 23-летний футболист получил еще в ноябре в поединке с «Арсеналом». Полностью восстановиться с помощью медиков клуба у Маркуса не получилось. Травма существенно ограничивает действия форварда и мешает в борьбе на втором этаже. Однако плотность календаря не позволит англичанину лечь на операционный стол до окончания сезона.
Рэшфорд является одним из ключевых игроков «Ман Юнайтед», что подтверждается статистикой. В нынешнем сезоне на счету нападающего 42 игры за «красных дьяволов», в которых он забил 18 мячей и отдал 11 голевых передач.
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