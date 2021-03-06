«Барселона» получила два предложения по Морибе

Дата публикации: 06-03-2021

По сообщениям «Mundo Deportivo», Илайш Мориба привлек внимание нескольких клубов. «Барселона» получила сразу два предложения по своему воспитаннику, считающемуся одним из главных талантов местной академии. Соглашение хавбека с «сине-гранатовыми» действует до лета 2022 года.



В своем составе Морибу хотят видеть «РБ Лейпциг» и «Ман Юнайтед». Однако переход вряд ли состоится, поскольку сам центральный полузащитник не планирует покидать испанский клуб и намерен стать игроком основы. Шансы на это у Морибы есть. В текущем сезоне он уже выходил на поле в 4 поединках, в которых отличился 2 голевыми передачами.



Отмечается, что 18-летний футболист является клиентом агентства «Stellar Football» Джонатана Барнетта, с которым также работает Гарет Бэйл из «Реала».