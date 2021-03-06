«Барселона» получила два предложения по Морибе
По сообщениям «Mundo Deportivo», Илайш Мориба привлек внимание нескольких клубов. «Барселона» получила сразу два предложения по своему воспитаннику, считающемуся одним из главных талантов местной академии. Соглашение хавбека с «сине-гранатовыми» действует до лета 2022 года.
В своем составе Морибу хотят видеть «РБ Лейпциг» и «Ман Юнайтед». Однако переход вряд ли состоится, поскольку сам центральный полузащитник не планирует покидать испанский клуб и намерен стать игроком основы. Шансы на это у Морибы есть. В текущем сезоне он уже выходил на поле в 4 поединках, в которых отличился 2 голевыми передачами.
Отмечается, что 18-летний футболист является клиентом агентства «Stellar Football» Джонатана Барнетта, с которым также работает Гарет Бэйл из «Реала».
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