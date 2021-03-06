«Арсенал» может купить нападающего из Чемпионшипа за 30 млн фунтов

Дата публикации: 06-03-2021

Центрфорвард «Брентфорда» Иван Тони близок к тому, чтобы сменить Чемпионшип на АПЛ.



Вслед за «Вест Хэмом» 24-летним игроком «пчёл» заинтересовался «Арсенал», который рассчитывает подписать Тони в летнее трансферное окно, передаёт Football.london.



Источник утверждает, что переход нападающего будет стоить «канонирам» как минимум 30 000 000 фунтов стерлингов (почти 35 млн евро). Именно такую сумму хочет получить за своего подопечного руководство «Брентфорда».



Тони является воспитанником «Нортгемптон Таун». С 2015 по 2018 год находился на контракте у «Ньюкасла» за который провёл только 2 встречи. Все остальное время он скитался по арендам. В составе «Брентфорда» выступает с 2020 года.



В текущем сезоне Иван сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 9 результативных передач.