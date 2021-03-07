Источник: Ибрагимович в ближайшее время вернется в сборную Швеции
Дата публикации: 07-03-2021
39-летний Ибрагимович переживает «вторую молодость». По данным «FotbollDirekt», форвард вновь сыграет за шведскую сборную.
Сообщается, что тренерский штаб планирует вызвать нападающего «Милана» на матч против Грузии в рамках отборочного цикла к чемпионату мира. Напомним, игра пройдет 25-го марта.
За национальную команду Златан дебютировал в 2001 году. За 15 лет, проведенных в ее составе, форвард выходил на поле в 116 встречах и отметился 62 голами. Для «сине-жёлтых» он считается знаковой фигурой, поскольку именно ему принадлежит звание лучшего бомбардира в истории сборной.
В сезоне-20/21 Ибрагимович блистает как в молодые годы. В 14 играх Серии А в футболке «Милане» бомбардир забил 14 мячей.
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