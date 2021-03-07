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«Ювентус» нацелился на Агуэро

Дата публикации: 07-03-2021

«Ювентус» нацелился на Агуэро

«Ювентус» готов приобрести еще одного возрастного нападающего. Речь идет о Серхио Агуэро. «Goal», ссылаясь на ресурс «Sport Mediaset», сообщает о желании туринцев заполучить игрока «Ман Сити». В итальянском клубе уверены, что вместе с португальцем Роналду аргентинец составит отличную связку.

«Горожане» выкупили Агуэро у «Атлетико» в 2011 году, заплатив за футболиста 40 миллионов евро. Контракт нападающего с английским грандом рассчитан до лета 2021 года, после чего он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Агуэро нечасто появляется на поле. На счету 32-летнего форварда 10 игр и 2 забитых мяча. В «Сити» готовы к расставанию с аргентинцем и уже подыскали замену в случае, если тот решит уйти. По данным британских СМИ, речь идёт об Эрлинге Холанде из «Боруссии» Д.

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