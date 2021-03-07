Артета не хочет возвращать Гендузи в «Арсенал»

Дата публикации: 07-03-2021

Испанский наставник «Арсенала» не рассчитывает на Маттео Гендузи. Информацией об этом поделилось издание «Football Insider».



В настоящее время француз арендован берлинской «Гертой». В Бундеслиге за 18 матчей он отличился 2 раза и сделал 1 результативную передачу. Однако вероятность его возвращения в Лондон минимальна.



Микель Артета, возглавляющий «Арсенал», не видит Гендузи в составе своей команды и не заинтересован в его услугах. В такой ситуации «канонирам» не остается ничего, кроме как выставить 21-летнего центрального полузащитника на трансфер. За своего игрока они планируют выручить около 25 миллионов фунтов.



Напомним, летом 2018-го года Гендузи перешёл в «Арсенал» из «Лорьяна» за 8 000 000 евро.