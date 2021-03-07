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«Милан» и «Наполи» поспорят за хавбека «Вероны»

Дата публикации: 07-03-2021

«Милан» и «Наполи» поспорят за хавбека «Вероны»

Карьера Маттиа Дзакканьи из «Вероны» в ближайшее время может пойти вверх. 25-летним полузащитником заинтересовались сразу 2 итальянских гранда – «Наполи» и «Милан».

По данным «Calciomercato», для «россонери» Дзакканьи не является приоритетной целью. К его кандидатуре клуб обратится в случае неудачи с продлением соглашения с Хаканом Чалханоглу, переговоры по которому зашли в тупик.

Неаполитанцы уже пытались выкупить Дзакканьи зимой, но «Верона» отказала в трансфере из-за нежелания отдавать одного из своих лидеров в разгар сезона.

В Серии А хавбек провел 24 встречи, забив 5 мячей и ассистировав 7 раз. Также он сыграл 1 матч в Кубке страны, не отметившись результативными действиями. Стоимость итальянца, по версии авторитетного портала «Trensfermarkt», оценивается в 15 млн евро.

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