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«ПСЖ» намерен купить защитника «Манчестер Сити»

Дата публикации: 07-03-2021

«ПСЖ» намерен купить защитника «Манчестер Сити»

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» нашел усиление в Англии. Речь идет о Бенжамене Менди, который связан контрактом с «Манчестер Сити». Подробности возможной сделки опубликовало издание «The Sun».

Парижане рассчитывают приобрести левого защитника в трансферное окно, открывающееся летом. Сообщается, что стратегия комплектования состава «ПСЖ» предполагает увеличение числа французских футболистов, потому интерес клуба к Менди вполне закономерен.

«Transfermarkt» оценивает француза в 28 миллионов евро.

В Англии 26-летний футболист с начала сезона провел 11 встреч. В них он отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. На счету Менди также один матч за «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

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