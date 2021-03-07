«ПСЖ» намерен купить защитника «Манчестер Сити»

Дата публикации: 07-03-2021

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» нашел усиление в Англии. Речь идет о Бенжамене Менди, который связан контрактом с «Манчестер Сити». Подробности возможной сделки опубликовало издание «The Sun».



Парижане рассчитывают приобрести левого защитника в трансферное окно, открывающееся летом. Сообщается, что стратегия комплектования состава «ПСЖ» предполагает увеличение числа французских футболистов, потому интерес клуба к Менди вполне закономерен.



«Transfermarkt» оценивает француза в 28 миллионов евро.



В Англии 26-летний футболист с начала сезона провел 11 встреч. В них он отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. На счету Менди также один матч за «Ман Сити» в Лиге чемпионов.