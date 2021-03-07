Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Дата публикации: 07-03-2021

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче 24-го тура чемпионата Германии с "Боруссией" (4:2) оформил хет-трик.

По информации статистического ресурса Opta, Левандовски забил 20 голов в 14 матчах с дортмундской "Боруссией".



Ни один игрок в истории Бундеслиги не забивал дортмундцам больше.



В этом сезоне Левандовски провел 23 матча, в которых забил 31 гол и отдал 6 голевых передач.



ОН является лучшим бомбардиром среди представителей топ-5 лиг Европы.







