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Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Дата публикации: 07-03-2021

Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче 24-го тура чемпионата Германии с "Боруссией" (4:2) оформил хет-трик.
По информации статистического ресурса Opta, Левандовски забил 20 голов в 14 матчах с дортмундской "Боруссией".

Ни один игрок в истории Бундеслиги не забивал дортмундцам больше.

В этом сезоне Левандовски провел 23 матча, в которых забил 31 гол и отдал 6 голевых передач.

ОН является лучшим бомбардиром среди представителей топ-5 лиг Европы.




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