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Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

Дата публикации: 08-03-2021

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

Еще в январе Мохамед Салах говорил о желании остаться в «Ливерпуле», теперь же ситуация изменилась. Нападающий как никогда близок к уходу из команды.

После игры с «Челси», в ходе которой египтянина заменили на 61-ой минуте, агент форварда разместил в своем Twitter-аккаунте пост с точкой. Это можно толковать, как скорый конец сотрудничества «Ливерпуля» и Салаха.

Ранее СМИ уже сообщали об ухудшении отношений между футболистом и Юргеном Клоппом. Конфликтная ситуация возникла давно и постоянно усугубляется, что не может не сказываться на игре команды.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» заканчивается летом 2023 года, а на его трансфере клуб может заработать крупную сумму, что сделает возможным покупку Килиана Мбаппе. Тот же «Transfermarkt» оценивает 28-летнего египтянина в 120 миллионов евро.

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