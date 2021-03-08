«Бавария» ведёт переговоры о трансфере Нойхауса

Дата публикации: 08-03-2021

Очередной инсайд появился в твиттере Николы Скиры. Известный журналист рассказал о потенциальном новичке «Баварии». Интерес мюнхенского клуба привлек Флориан Нойхаус, выступающий за мёнхенгладбахскую «Боруссию».



Инсайдер сообщил, что руководители «Баварии» уже встречались с Кристианом Нерлингером, представляющим интересы игрока. При этом внимание на 23-летнего хавбека обратили не только в Мюнхене. Соперниками «Баварии» в борьбе за Нойхауса станут «Тоттенхэм», «Реал», «Ман Сити», «Ювентус» и «Ливерпуль». Отступные за 23-летнего футболиста составляют 40 миллионов евро.



В сезоне 2020/2021 Флориан провел в Бундеслиге 23 игры, отметившись в них 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.