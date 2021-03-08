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«Челси» предложит Рюдигеру новый контракт

Дата публикации: 08-03-2021

«Челси» предложит Рюдигеру новый контракт

Лондонский «Челси» готовится к обсуждению контракта с Антонио Рюдигером.

28-летний футболист был тесно связан с уходом со «Стэмфорд Бридж» прошлым летом, когда он боролся за регулярные выступления под руководством бывшего наставника Фрэнка Лэмпарда. Однако с момента прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля, защитник сборной Германии стал ключевым игроком для клуба, и, согласно «Football Insider», «синие» намерены сохранить Антонио в своих рядах.

По информации источника, «Челси», который в настоящее время борется за место в четверке лучших в Премьер-лиге, предложит немцу новую долгосрочную сделку.

Текущий контракт Рюдигера истекает в июне 2022 года. За развитием событий внимательно следит «Тоттенхэм Хотспур» на случай, если центрбек не придет к соглашению с «Челси».

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