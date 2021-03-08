«МЮ» попытается подписать вингера «Байера»
Дата публикации: 08-03-2021
Издание «Daily Express» рассказало об интересе «Манчестер Юнайтед» к игроку «Байера». Речь идет о Леоне Бэйли. Представители «манкунианцев» провели предварительные переговоры с агентами нападающего относительно его перехода в ближайшее ТО.
Леон Бэйли, являющийся самым дорогим футболистом Ямайки, оценивается ресурсом «Transfermarkt» в 35 миллионов евро.
Свою профессиональную карьеру 23-летний вингер начинал в клубе «Генк». В 2016 году Бэйли признали лучшим футболистом Бельгии, что не осталось незамеченным. В 2017 году крайнего полузащитника подписал «Байер», заплативший за него 13,5 миллионов евро.
В текущем сезоне игрок забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач.
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