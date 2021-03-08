Итальянский журналист раскритиковал «Фиорентину» за покупку Кокорина

Дата публикации: 08-03-2021

Зимний переход Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» продолжает вызывать множество вопросов у болельщиков клуба и спортивных журналистов. Очередной критический отзыв по данному трансферу оставил Стефано Каппеллини, представляющий издание «Reppublica».



Комментарии журналиста появились в «Viola News». Стефано отметил, что зимой клубы обычно пытаются подыскать игроков для закрытия проблемных мест. Однако по действиям Кокорина в игре с «Ромой» сложно сказать, как он может помочь команде. Каппеллини охарактеризовал переход россиянина так: «Заплатка хуже, чем дырка».



Ранее СМИ сообщили, что из-за повреждения Кокорин не сможет помочь «фиалкам» в ближайших матчах (срок восстановления – не менее недели).