У «Барселоны» нет денег на покупку Траоре

Дата публикации: 08-03-2021

«Барселона» не будет бороться за вингера «Вулверхэмптона» Адаму Траоре этим летом, пишет «Mundo Deportivo».



Сообщается, что 25-летний футболист, имеющий в своём активе только 1 гол и 1 голевую передачу в 31 матче за английский клуб в текущей кампании, будет доступен для трансфера в межсезонье. «Волки» рассчитывают заработать на продаже игрока 70 000 000 фунтов (около € 80 млн).



Прошлым летом «Барса» очень хотела вернуть своего воспитанника на «Камп Ноу», но её планам помешал финансовый кризис. Однако с тех пор положение «блаугранас» не улучшилось, поэтому команда Рональда Кумана не сможет подписать Траоре в преддверии сезона 2021/22.



Напомним, испанец находился в системе «Барселоны» в период с 2004 по 2015 год. За первую команду сыграл всего четыре раза, после чего присоединиться к «Астон Вилле» в 2015 году. После этого выступал за «Мидлсбро», откуда впоследствии перебрался в «Вулверхэмптон Уондерерс».