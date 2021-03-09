Пеллегрини может перейти в «ПСЖ»

Дата публикации: 09-03-2021

«ПСЖ» заинтересован в услугах Лоренцо Пеллегрини. Французская команда намерена оформить трансфер хавбека «Ромы» ближайшим летом.



Источник в «Calciomercato» сообщает, что парижане считаются основными претендентами на игрока. Однако переходу может помешать интерес, который проявляют к футболисту итальянские гранды – «Интер» и «Ювентус».



Соглашение полузащитника с «Ромой» действует до середины 2022 года.



Интерес к Пеллегрини со стороны топ-клубов неслучаен. Полузащитник проводит неплохой сезон за римскую команду. В 24 матчах Серии А на счету итальянца 4 забитых мяча и 6 голевых передач.



Стоимость 24-летнего хавбека равна 37 миллионам евро (источник: Transfermarkt.de).