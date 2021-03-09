«Лестер» летом намерен укрепить атакующую линию

Дата публикации: 09-03-2021

Менеджер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил, что этим летом его команда попытается подписать нового нападающего. Он также отметил, что заменить Джейми Варди будет практически невозможно.



Напомним, что с начала года 34-летний англичанин боролся с травмой паха, и хотя он по-прежнему может похвастаться 12 голами и 5 ассистами в текущем сезоне Премьер-лиги, ему не удалось достичь своих обычных высот после операции. В последних шести играх Джейми стал автором всего одного забитого мяча. Другой бомбардир «лис» Келечи Ихеаначо также не блещет результативностью.



Общаясь с журналистами, менеджер «Лестер Сити» сказал следующие слова:



«Для меня он [Варди] незаменим. Он настолько уникален, его история, его качества и то, что он дал «Лестеру». Джейми невероятный слуга для клуба, и ему еще предстоит внести большой вклад в этот сезон и следующие пару сезонов. Но в силу возраста ему все сложнее соответствовать требованиям, которые предъявляются к игрокам. Очевидно, что он уже не способен играть в таком ритме каждую игру. Наша идея летом будет заключаться в том, чтобы найти результативного форварда, способного возглавить атаку».



Варди забил 115 голов в 235 матчах АПЛ за «синих», а его текущее трудовое соглашение с клубом истекает в 2023 году.