«Лестер» летом намерен укрепить атакующую линию
Менеджер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил, что этим летом его команда попытается подписать нового нападающего. Он также отметил, что заменить Джейми Варди будет практически невозможно.
Напомним, что с начала года 34-летний англичанин боролся с травмой паха, и хотя он по-прежнему может похвастаться 12 голами и 5 ассистами в текущем сезоне Премьер-лиги, ему не удалось достичь своих обычных высот после операции. В последних шести играх Джейми стал автором всего одного забитого мяча. Другой бомбардир «лис» Келечи Ихеаначо также не блещет результативностью.
Общаясь с журналистами, менеджер «Лестер Сити» сказал следующие слова:
«Для меня он [Варди] незаменим. Он настолько уникален, его история, его качества и то, что он дал «Лестеру». Джейми невероятный слуга для клуба, и ему еще предстоит внести большой вклад в этот сезон и следующие пару сезонов. Но в силу возраста ему все сложнее соответствовать требованиям, которые предъявляются к игрокам. Очевидно, что он уже не способен играть в таком ритме каждую игру. Наша идея летом будет заключаться в том, чтобы найти результативного форварда, способного возглавить атаку».
Варди забил 115 голов в 235 матчах АПЛ за «синих», а его текущее трудовое соглашение с клубом истекает в 2023 году.
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