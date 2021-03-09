«Рейнджерс» стал 55-кратным чемпионом Шотландии

Дата публикации: 09-03-2021

«Рейнджерс» стал чемпионам Шотландии впервые с 2011 года после того, как «Селтик» не смог одолеть «Данди Юнайтед».



За шесть туров до конца розыгрыша Премьершипа «джерс» досрочно оформили 55 чемпионство, а их наставник Стивен Джеррард стал обладателем своего первого трофея в тренерской карьере. Отрыв от «Селтика» в турнирной таблице составляет уже 20 баллов.



Напомним, что в 2012 году «светло-синие» были сосланы в Третий дивизион (четвёртую по значимости лигу страны). Причина – долги клуба на сумму свыше 100 000 000 фунтов стерлингов.



Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии встал у руля «Рейнджерс» в 2018 году. Стоит отметить, что Джеррарду удалось прервать гегемонию «Селтика», который побеждал в чемпионате страны на протяжении девяти сезонов подряд.